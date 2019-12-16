سرقة فريدة من نوعها في أقل من ساعة .. مجوهرات قيمتها 67 مليون دولار!

استطاعت مجموعة من اللصوص تنفيذ سرقة غريبة وفريدة من نوعها ضد تمارا إيكلستون، عارضة الأزياء البريطانية.

تمارا هى ابنة المسؤول السابق في بطولة العالم للسيارات “فورمولا 1” بيرني إيكلستون.

وبحسب سبوتنيك نفذت السرقة اليوم الاثنين، لمجوهرات تزيد قيمتها على 67 مليون دولار أمريكي، وذلك نقلا عن صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وبحسب ما ذكرته التقارير، فإن عملية السطو وقعت بعد مغادرة “إيكلستون” منزلها الواقع غربي لندن، من أجل قضاء عطلة عيد الميلاد.

وتزيد القيمة المقدرة للمجوهرات المسروقة على 67 مليون دولار.

ومن بين المسروقات، سوار كارتييه، تقدر قيمته بـ106 آلاف دولار، بالإضافة إلى خواتم وأقراط ثمينة.

ورغم أن المنزل مزود بحراس أمن على مدار 24 ساعة إذ أن هناك احتياطات أمنية مشددة.

لكن عملية السطو استغرقت 50 دقيقة، دون أن يلاحظ الحراس شيئا غير عاديا في المنزل.

وقالت متحدثة باسم شرطة العاصمة البريطانية، إنها لن تؤكد أي تفاصيل محددة.

لكنها ذكرت عند سؤالها عن القضية أن الشرطة استدعيت إلى عقار سكني غربي لندن بعد الساعة 23:00 مساء الجمعة للاستجابة لبلاغات عن سطو.

وقالت “حضر أفراد الشرطة… هناك تقارير عن سرقة كمية من المجهورات عالية القيمة. لم تحدث اعتقالات، التحقيقات مستمرة”.