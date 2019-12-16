النيابة توجه بالقبض على المسيئين للقيم الدينية والآداب العامة

البلاد : متابعات

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن وحدة الرصد لديها رفعت بشأن تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن مساساً بالقيم الدينية، ومجاهرة بمخالفة الآداب العامة والسخرية منها، وقد أصدرت النيابة العامة أمرها بتحريك دعوى جزائية عامة.

وأشار المسؤول إلى أن هذه الدعوى استناداً لنظام الإجراءات الجزائية، ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقاً لمواد وردت في ذات النظام، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهر به، والقبض على المتورطين واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد المصدر أن النيابة العامة في هذا الصدد تتابع كل ما ينطوي على المساس بالقيم الدينية والآداب العامة، ويشكّل جريمة تحت طائلة المساءلة الجزائية وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.