إطلاق مبادرات وخدمات إلكترونية جديدة في جامعة الملك خالد

كذلك تم تدشين مبادرة المعسكر البرمجي والتي تهدف إلى تمكين شباب وشابات الوطن في المجال التقني، و تأهيل مطوري الويب والتطبيقات لسوق العمل في فترة مكثفة عن طريق فريق عمل متخصص في مجال التطوير والبرمجة بالإضافة إلى مختصي ريادة الأعمال والمشاريع التقنية.