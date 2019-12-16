أمانة عسير وبلدياتها تطرح 1200 فرص استثمارية

وأبانت مدير إدارة التسويق بوكالة الاستثمار مرام العطيات، أن هذه الفرص التي طرحت مؤخراً، جعلت أمانة عسير في مرتبة متقدمة على مستوى المملكة من جهة طرح الفرص الاستثمارية، مشيرة إلى أن الإعلان عنها على بوابة ” فرص” جاء متنوعاً وموزعاً على جميع مدن ومحافظات منطقة عسير، وذلك بعد دراسات مكثفة للمواقع الاستثمارية للتوصل إلى أفضل النشاطات المطلوبة.