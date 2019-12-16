أكثر ثقة بالنفس .. ماذا يقول البحث النفسي عن مستخدمي واتس أب؟

مواقع التواصل الاجتماعى وأثرها النفسي على المستخدمين كان موضوع دراسة علمية جديدة وهو ما أسفر عن نتيجة مذهلة.

ونشرت سبوتنيك نقلا عن الاندبندنت ان هناك من يميلون إلى قضاء المزيد من الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة تطبيق واتسآب.

وهؤلاء يشعرون بالوحدة أقل ولديهم ثقة أعلى بالنفس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”.

ووجد الباحثون في جامعة إيدج هيل بالمملكة المتحدة، أن تطبيق الرسائل النصية له تأثير إيجابي على الصحة النفسية والاتزان النفسي .

وقالت أحد الباحثات الدكتورة ليندا كاي: “كلما زاد الوقت الذي يقضيه الأشخاص على WhatsApp، كلما زاد شعورهم بأنهم قريبون من أصدقائهم وعائلتهم، وينظرون إلى هذه العلاقات على أنها ذات نوعية جيدة”.

شارك في الدراسة 200 مستخدم، 158 امرأة و41 رجلاً، بمتوسط ​​عمر 24 عاما.

وتم نشرها في المجلة الدولية لدراسات الإنسان والحاسوب.

ووجد الباحثون أن متوسط ​​الاستخدام اليومي المبلغ عنه لـ WhatsApp كان حوالي 55 دقيقة، بسبب شعبيته ووظيفة الدردشة الجماعية.

وأوضحت الدكتورة ليندا كاي، أنه كلما كانت هذه الصداقات قوية، كلما زاد شعور الناس بالانتماء إلى مجموعات WhatsApp الخاصة بهم.

وكلما كان ذلك مرتبطا بشكل إيجابي بتقديرهم الذاتي وكفاءتهم الاجتماعية.