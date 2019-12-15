“مدن” تعزز الابتكار الصناعي بالتعاون مع “كاوست”

جدة- ياسر بن يوسف

وقّع المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس خالد بن محمد السالم، مذكرة تفاهم مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ” كاوست”، مُمثلة في نائب الرئيس للابتكار والتنمية الاقتصادية الدكتور كيفن كولين، وذلك لدعم وتنفيذ مشاريع بحثية تخدم القطاع الصناعي، وتسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.

وأكد مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي لـ “مدن” بندر الطعيمي، أن “مدن” حريصة على تفعيل الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص، والتكامل مع الجهات كافة لتذليل العقبات أمام المستثمرين وروّاد الأعمال وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة دعماً لاستراتيجيتها في تمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي.

وأوضح أن، مذكرة التفاهم تقضي بتعاون الطرفين لدعم وتنفيذ مشاريع بحثية رائدة، تسهم في خلق اقتصاد قائم على المعرفة من خلال البحث العلمي، وتحقيق الاكتشافات التي تعالج أهم التحديات الاقتصادية وفي القلب منها التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وذلك طبقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 ومبادرات “مدن” في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”.

وبحسب مذكرة التفاهم، يمكن للمستثمرين وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال في المدن الصناعية تلقي الدعم من الحاضنات ومسرّعات الأعمال بالجامعة، واطلاع ملاك ومشغلي المصانع على آخر الأبحاث في مجالات البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وكيفية الاستفادة من هذه الأبحاث لتعزيز الإنتاجية، فضلاً عن تحديد البرامج البحثية التي تهم القطاع الصناعي.