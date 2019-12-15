لبنان: عون سيكلف الحريري .. وجعجع: الحل بالتكنوقراط

بيروت – البلاد

فيما أفادت مصادر لبنانية أنه لا تأجيل للاستشارات النيابية الملزمة المقرر إجراؤها غدا الاثنين، وأن الرئيس عون لم يبدل موقفه وهو مع تشكيل حكومة تكنوسياسية، لأنها بحسب رأيه ستتخذ قرارات موجعة، مع الاتجاه لتكليف الحريري بتشكيلها، أكد رئيس حزب القوات سمير جعجع أن الحل الوحيد تأليف حكومة تكنوقراط.

وقال جعجع إن تكتل الجمهورية القوية طرح سابقا حكومة أخصائيين مستقلين “لأن أي حكومة على نسق الحكومات الماضية لن توصلنا الى مكان”، وقال:”نحن بأمس الحاجة لاستعادة ثقة مفقودة”.

وأضاف بعد لقائه الوزير السابق غطاس خوري موفدًا من الرئيس سعد الحريري، أن “انقاذ وضع معين يتطلب حكومة انقاذ لا حكومة وحدة وطنية.

جعجع الذي كشف أن القوات لن تشارك في الحكومة بكافة الأحوال، قال:”سنشارك بالاستشارات النيابية والقرار النهائي بشأن التسمية سيتخذ باجتماع تكتل الجمهورية القوية”.

وسأل رئيس حزب القوات: “مم تخاف الكتل النيابية في ما خص حكومة اختصاصيين مستقلين في وقت يمكنها سحب الثقة منها بأي وقت في المجلس النيابي؟”

واعتبر أن مسألة تشكيل الحكومة لا تزال في أولها “لان بعض الاطراف لا يزال يصر على موقفه بحكومة كما الحكومات السابقة”.