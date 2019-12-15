البلاد – نيفين عباس

الرنجة إلى جانب الفسيخ المصرى من الوجبات المتوراثة منذ القدماء المصريين حتى الأن ولها شعبية كاسحة بين المصريين

نقدم لكِ طريقة عمل سلطة الرنجة المصرية بالطريقة الأصلية المتعارف عليها بمصر

المقادير اللازمة لعمل سلطة الرنجة

4 حبات سمك رنجة

(الرنجة سمك مدخن على أخشاب مخصصة)

4 حبة طماطم

2 قرن من الفلفل الأخضر الحار

2 حبة من البصل الأخضر

نصف كوب من الزيتون منزوع النوىّ

ربع كوب من الزيت

ربع كوب من الخل

ربع كوب من عصير الليمون

خبز بلدى للتقديم

طريقة عمل سلطة الرنجة

نقوم أولاً بتسخين الرنجة

توضع فى صينية وتوضع بفرن مسخن مسبقاً حتى تسخن أو داخل مقلاة

أو الطريقة التقليدية المصرية لها وهى تسخينها أعلى شعلة الموقد أو البوتجاز حتى تشوى

ترفع الرنجة من فوق النار

ثم يزال الجلد

تنظف جيداً من الداخل مع إزالة أى حسك أو شوك منها

تقطع بالسكين

ثم تقطع الطماطم والبصل والفلفل وتضاف لها

يضاف الزيتون والزيت والخل والليمون للخليط ويقلب جيداً

ثم يقدم مع الخبز البلدى