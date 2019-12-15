انخفاض بطالة السعوديين إلى 12%

جدة : البلاد

انخفض معدل البطالة بين المواطنين إلى 12 % بنهاية الربع الثالث من عام 2019، مقارنة بـ12.3 % بنهاية الربع الثاني.

وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم (الأحد) نتائج مسح القوى العاملة للربع الثالث من العام الحالي، والذي أظهر أن معدل البطالة بين الذكور بلغ 5.8 % وبين الإناث 30.8 %.

وأظهرت البيانات الصادرة انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) إلى 5.5%

مقارنة بـ 5.6 % في الربع الذي سبقه، وبلغ معدل البطالة بين الذكور 2.5 % وبين الإناث 20.7 %.

وبينت النتائج أن جملة عدد المشتغلين بالمملكة بلغ 12.93 مليون فرد

وبلغ عدد الذكور من إجمالي المشتغلين بنهاية الربع الثالث 10.6 مليون فرد، بنسبة 82 % من إجمالي المشتغلين

بينما بلغ عدد الإناث منهم 2.3 مليون بنسبة 18%.

وأوضحت الهيئة أن عدد الأجانب المشتغلين 9.83 مليون عامل، يمثلون 76 % من إجمالي المشتغلين بالمملكة

فيما بلغ عدد المشتغلين المواطنين 3.1 مليون فرد، وهو ما يمثل 24 % من الإجمالي.