النفط يتجاوز 65 دولارا مدعوما بالاتفاق التجاري

لندن -وكالات

صعدت أسعار النفط أمس بنحو 1 في المائة عند أعلى مستوياته في نحو ثلاثة أشهر، إثر إعلان التقدم في تسوية النزاع التجاري الأمريكي- الصيني ونتيجة الانتخابات العامة في بريطانيا يبدد غمامتين كانتا تخيمان على شهية المستثمرين للمخاطرة.

وصعد خام القياس العالمي برنت بمقدار 99 سنتا إلى 65.22 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ 23 سبتمبر، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط 74 سنتا إلى 59.92 دولار للبرميل.

وأبقت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” على تقديرات نمو الطلب العالمي على الخام خلال العامين الحالي والمقبل، كما هي دون تغيير. وتتوقع “أوبك” أن يسجل الطلب العالمي على الخام نموا 0.98 مليون برميل يوميا في 2019، وهي التقديرات نفسها لشهر أكتوبر السابق له.

وأبقت المنظمة على توقعات نمو الطلب العالمي على الخام في العام المقبل عند مستوى 1.08 مليون برميل يوميا دون تغيير عن مستويات الشهر الماضي.

وعلى صعيد الطلب على نفط “أوبك”، فيقف عند 30.7 مليون برميل يوميا دون تعديل في التقديرات، لكنه أقل من مستويات 2018 بنحو 0.9 مليون برميل يوميا ، كما ظلت التوقعات ثابتة لحجوزات الطلب من “أوبك” في 2020 عند 29.6 مليون برميل يوميا، وهو ما يعد أقل بنحو 1.1 مليون برميل يوميا عن مستويات 2019 ، فيما تراجع إنتاج النفط في الولايات المتحدة من مستوى قياسي مرتفع خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، ليفقد نحو 100 ألف برميل يوميا.

وانخفض إنتاج النفط في الولايات المتحدة بمقدار 100 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي، ليتراجع إلى مستوى 12.800 مليون برميل يوميا.