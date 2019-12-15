الجيش اليمني يفرض سيطرته على مناطق جديدة في الضالع

الدوليةالجيش اليمني يفرض سيطرته على مناطق جديدة في الضالع صحيفة البلادaccess_time18 / ربيع الآخر / 1441 هـ 15 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق عدن : متابعات أحرزت قوات الجيش اليمني تقدمًا ميدانيًا جديدًا في مديرية الحشاء غرب محافظة الضالع اليمنية. وقال مصدر عسكري يمني: إن قوات الجيش فرضت سيطرتها على منطقة “حبيل يحيى” في جبهة بتار شرق مديرية الحشاء، عقب هجوم عنيف شنته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران. وأسفر الهجوم – وفقًا لما أورده موقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية عن مصرع 14 عنصرًا من ميليشيا الحوثي وجرح آخرين، وتدمير عربتين تابعتين لها. مرتبط