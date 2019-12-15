الإلكترونيات المتقدمة تشارك في المؤتمر السعودي التاسع للشبكات الذكية

البلاد : متابعات

شاركت الإلكترونيات المتقدمة، في المؤتمر السعودي التاسع للشبكات الذكية 2019 الذي انعقد في فندق الريتز كارلتون جدة في الفترة من 10-12 ديسمبر الحالي.

وشارك في الحدث أكثر من 2500 مشارك و70 عارضًا من داخل المملكة وخارجها، وأتاح لهم الفرصة للترويج للمنتجات والخدمات والأفكار والأعمال التجارية.

وتواجدت الإلكترونيات المتقدمة من منطلق دورها كشركة رائدة في مجال تصنيع الطاقة وتقدم حلول الطاقة الذكية المبتكرة والمتكاملة، كذلك من باب الحرص على أهمية التواجد في هذا المؤتمر الهام الذي يمثل واحد من المؤتمرات الرائدة في المنطقة، ويعزز حضورها ضمن منظومة الشبكات الذكية.

ووسط تفاعل كبير من المشاركين والزوار من المهتمين بحلول الشبكات الذكية الذين أبدوا اهتمامهم بالحلول والتقنيات التي قدمتها الإلكترونيات المتقدمة، استعرضت الشركة أحدث التطورات في تقنية عدادات الطاقة الذكية ، وعدّادات محطات توليد الكهرباء، ومنظومة البُنية التحتيّة المُتقدمة للعدّادات.

والمعروف أن تقنية عدادات الطاقة الذكية المصممة والمطورة والمصنعة من قبل الإلكترونيات المتقدمة، توفر نهجاً متكاملاً لاستهلاك الطاقة، عطفاً على أنها تمكّن المستهلكين من التعرف على استهلاك مرافقهم وتقليل التكاليف التشغيلية. وقد تم تصميمها في الشركة لتناسب الاحتياجات والظروف المحلية، وهي معتمدة ومتوافقة مع المعايير الدولية.

واستقبلت الإلكترونيات المتقدمة داخل جناحها بالمعرض عدداً كبيراً من كبار المسؤولين وقادة الصناعة المرموقين ومن بينهم معالي م. أسامة الزامل، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، ومعالي د. خالد السلطان، رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.

وفي تعليقه على الحدث قال الاستاذ عبد العزيز الدعيلج، الرئيس التنفيذي للإلكترونيات المتقدمة: “لقد سعدنا بتواجدنا في في المؤتمر السعودي التاسع للشبكات الذكية 2019، كملتقى جامع لصناع القرار والشركات الرائدة في مجالات الطاقة الذكية، وموسماً رائعاً للقاء الشركاء الإقليميين والدوليين وتبادل الرؤى للاتجاهات الحالية والمستقبلية في صناعة الطاقة. وقد شكل المؤتمر منصةً إستراتيجيةً إضافيةً عرضنا من خلالها أحدث تقنياتنا وأنظمتنا بمجالات الطاقة والتطورات الحديثة في تقنية عدادات الطاقة الذكية، وعدّادات محطات توليد الكهرباء. وبفضل التجاوب اللافت الذي حظي به معرضنا من قبل العملاء والمهتمين والشركاء الاستراتيجيين، زاد الاصرار لدينا لتقديم المزيد من الحلول التي تواكب تطلعات عملائنا، وتعزز دور الشركة في قيادة عمليات التوطين والتصنيع ونقل التكنولوجيا في قطاع الطاقة السعودي بما يواكب أهداف رؤية 2030.