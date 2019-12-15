إتاحة تراخيص التخفيضات الموسمية إلكترونيا

ويتيح نظام التخفيضات الإلكتروني الذي أطلقته وزارة والاستثمار بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال إمكانية الاستفادة من خدمة التخفيضات الموسمية إلكترونياً والذي تم إطلاقها في بداية شهر أبريل من العام الماضي.