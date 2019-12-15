أرامكو تنضم للمؤشرات العالمية وتقدم السوق السعودية

جدة – البلاد

تنطلق اليوم الأحد الجلسة الثالثة لتداول سهم أرامكو السعودية وسط توقعات بتداول نشط هذا الأسبوع وارتفاع سعري يعكس حجم الطلب الكبير المنتظر على السهم، في الوقت الذي يشهد فيه عملاق النفط مكتسبات جديدة هذا الأسبوع بالانضمام إلى مؤشر “إم إس سي آي”، ومؤشر السوق الرئيسية “تاسي” ومؤشر قطاع الطاقة حسب منهجية مؤشرات تداول.

وكان مؤشر “إم إس سي آي” أكبر مزود للمؤشرات في العالم، قد أعلن أنه سيضيف أرامكو إلى مؤشراتها في 17 ديسمبر، حال إدراج أسهم أرامكو في السوق السعودية.

ودخلت شركة أرامكو، الأربعاء الماضي، سوق البورصة مع بدء تداول أسهمها، لتصبح أكبر شركة مدرجة في سوق مالية على مستوى العالم ، حيث سجل السهم مكاسب قياسية خلال أول يومين.

وبإدراج أرامكو انضمت سوق المال السعودية إلى قائمة أكبر 10 بورصات عالمية من حيث القيمة السوقية ، أكدته سارة السحيمي رئيسة مجلس إدارة “تداول” بأن الإدراج يتوج محطة تاريخية وحدثاً استثنائياً تشهده المملكة والعالم كأكبر إدراج في تاريخ الأسواق.

عالميا وبلغة الأرقام ، بلغ إجمالي القيمة السوقية لأكبر 10 أسواق لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي نحو 61.6 تريليون دولار، استحوذت السوق السعودية منها على أكثر من 2.2 تريليون دولار بما يمثل ما نسبته نحو 3.57% من إجمالي القيمة السوقية لقائمة أسواق المال الكبرى على مستوى العالم ، لتحل بالمركز التاسع ، وفي المركز العاشر والأخير جاءت بورصة تورنتو الكندية والتي تبلغ قيمتها السوقية الإجمالية نحو 2.1 تريليون دولار.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن ادراج أرامكو يشكل مرحلة قطف الثمار، لما تمثله من نجاح كبير في الاكتتاب وحجم التغطية والإدراج السريع، مؤكدين أن مكاسب السهم منذ اللحظة الأولى للتداول أكد القيمة السوقية المرتفعة لأرامكو وتجاوزها تريليوني دولار محققة توقعات سمو ولي العهد قبل عدة أعوام ، ومن المرجح أن يسجل سهم الشركة مكاسب إضافية خلال الأيام القليلة المقبلة، مما يرفع التقييم الاجمالي بمزيد من القيمة السوقية.

ودخلت أرامكو السوق بعدما استكملت أكبر اكتتاب عام في التاريخ، قامت فيه الشركة ببيع 1,5% من أسهمها بقيمة 25,6 مليار دولار. وطرحت في وقت لاحق بيع نحو 0,25% إضافية، لتصل قيمة ما قد تجنيه من عملية البيع إلى 29,44 مليار دولار.

وأنهى سهم أرامكو السعودية تعاملات يوم الخميس الماضي وهو ثاني يوم من بدء إدراجه في “تداول”، محققاً مكاسب 4.55%، ليغلق عند مستوى 36.8 ريال. وبلغت قيمة التداولات على السهم 15.8 مليار ريال، بأحجام اقتربت من 418 مليون سهم، وعدد صفقات 144.708 صفقة.