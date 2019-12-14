373 ألف مواطن ومواطنة استفادوا من برامج دعم التوظيف خلال الربع الثالث

جدة : البلاد

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن استفادت 373 ألف مواطن ومواطنة من برامج دعم التوظيف المقدمة من الصندوق، خلال الربع الثالث من العام الحالي 2019م.

ويستخدم الصندوق 4 قنوات لتوظيف المواطنين والمواطنات بالشراكة مع القطاع الخاص، هي فروع الصندوق الـ 22 المنتشرة في مدن المملكة ومحافظاتها، والبوابة الوطنية للعمل (طاقات)، وكذلك التوظيف من خلال مراكز التوظيف والتأهيل، ومراكز التوظيف عن بعد.

ويقدم الصندوق عددًا من البرامج والمبادرات لدعم توظيف المواطنين والمواطنات ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل، من بينها برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، وبرنامج حافز البحث عن عمل، وصعوبة البحث عن عمل، ودعم نمو التوطين في المنشآت ودعم العمل الحر، ودعم العمل الجزئي.

ويعمل “هدف” على تعزيز ومساندة سياسات سوق العمل وزيادة نسبة التوطين وعدد الملتحقين الجدد من المواطنين والمواطنات في سوق العمل، وذلك بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لتتواءم مع مستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030 م، وكذلك مع المتغيرات التي تطرأ على سوق العمل.

وجدد الصندوق دعوته لأبناء وبنات الوطن، للاستفادة من برامجه والتعرف على خدماته عبر زيارة أحد فروعه المنتشرة في مدن المملكة ومحافظاتها، أو زيارة موقع الصندوق الإلكتروني : Www.hrdf.org.sa أو حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، أو من خلال مركز الاتصال على الرقم 920020301 .