الرياضة

جوميز يقود الهلال إلى الفوز المونديالي الأول..

كأس العالم للأندية: الهلال يتخطى الترجي ويتأهل إلى نصف النهائي

محمد ابو الوفاaccess_time17 / ربيع الآخر / 1441 هـ      14 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

حقق الهلال فوزًا تاريخيًا ضد الترجي التونسي في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

وجمعت المباراة بين الهلال وبطل دوري أبطال إفريقيا في الموسمين البائدين، على أرضية ملعب “جاسم بن حمد”.

بطل آسيا انتظر حتى الدقيقة 72 للظفر بهدف الانتصار من أقدام الفرنسي بافيمتي جوميز بشكل رائع.

بينما تعرض لاعب الوسط محمد كنو إلى الطرد عند الدقيقة 85، بعدما تحصل على الصفراء الثانية في غضون دقيقتين.

نجم المباراة الأول كان البيروفي كاريلو الذي أرهق الدفاعات التونسية وكاد يهدف في عديد المناسبات.

سيلاقي الهلال في نصف النهائي فريق فلامنجو البرازيلي بطل قارة أمريكا الجنوبية يوم الثلاثاء القادم.

محمد ابو الوفا

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