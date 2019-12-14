كأس العالم للأندية: الهلال يتخطى الترجي ويتأهل إلى نصف النهائي

جوميز يقود الهلال إلى الفوز المونديالي الأول..

حقق الهلال فوزًا تاريخيًا ضد الترجي التونسي في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

وجمعت المباراة بين الهلال وبطل دوري أبطال إفريقيا في الموسمين البائدين، على أرضية ملعب “جاسم بن حمد”.

بطل آسيا انتظر حتى الدقيقة 72 للظفر بهدف الانتصار من أقدام الفرنسي بافيمتي جوميز بشكل رائع.

بينما تعرض لاعب الوسط محمد كنو إلى الطرد عند الدقيقة 85، بعدما تحصل على الصفراء الثانية في غضون دقيقتين.

نجم المباراة الأول كان البيروفي كاريلو الذي أرهق الدفاعات التونسية وكاد يهدف في عديد المناسبات.

سيلاقي الهلال في نصف النهائي فريق فلامنجو البرازيلي بطل قارة أمريكا الجنوبية يوم الثلاثاء القادم.