الرياضة

كأس العالم للأندية.. الهلال يعبر الترجي

فيديو: هدف جوميز “العالمي” في مرمى الترجي التونسي

محمد ابو الوفاaccess_time17 / ربيع الآخر / 1441 هـ      14 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

قضى محترف الهلال بافيمتي جوميز على آمال الترجي ودك شباكه بهدف من الطراز العالمي في المباراة التي جمعت الفريقين بافتتاح مشوارهما في كأس العالم للأندية.

ففي الوقت الذي بحث من خلاله الفريق التونسي عن هدف التقدم، باغته جوميز بالقاضية عند الدقيقة 72 من عمر المباراة.

بدأت اللعبة بتمريرة من كنو إلى كاريلو الذي طلب الكرة، ثم بلمسة واحدة وضع اللاعب البيروفي جوميز في مواجهة الحارس.

لكن قبلًا راوغ جوميز بطريقة رائعة ومرر الكرة من فوق مدافع الترجي، قبل أن يسكنها الشباك بقذيفة صاروخية.

شاهد الهدف..

محمد ابو الوفا

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