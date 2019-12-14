فيديو: هدف جوميز “العالمي” في مرمى الترجي التونسي

قضى محترف الهلال بافيمتي جوميز على آمال الترجي ودك شباكه بهدف من الطراز العالمي في المباراة التي جمعت الفريقين بافتتاح مشوارهما في كأس العالم للأندية.

ففي الوقت الذي بحث من خلاله الفريق التونسي عن هدف التقدم، باغته جوميز بالقاضية عند الدقيقة 72 من عمر المباراة.

بدأت اللعبة بتمريرة من كنو إلى كاريلو الذي طلب الكرة، ثم بلمسة واحدة وضع اللاعب البيروفي جوميز في مواجهة الحارس.

لكن قبلًا راوغ جوميز بطريقة رائعة ومرر الكرة من فوق مدافع الترجي، قبل أن يسكنها الشباك بقذيفة صاروخية.

شاهد الهدف..

الهلال 1 × 0 الترجي | هدف جوميز ⚽️🎥 pic.twitter.com/4fPtQomuDI — king_moosa10 (@Goal64781558) December 14, 2019