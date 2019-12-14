فيديو: جوميز يبعث برسالة “تهديد” إلى لاعبي فلامنجو!

احتفل مهاجم الهلال بافيمتي جوميز بهدفه في مرمى الترجي التونسي في كأس العالم للأندية، بطريقة مثيرة للجدل.

وقاد جوميز (34 عامًا) فريقه إلى عبور الترجي والتأهل إلى نصف النهائي، بعدما دوّن على الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 72.

وحوّل اللاعب الفرنسي تمريرة سحرية من أندري كاريلو إلى الشباك التونسية بعدما راوغ وسدد بشكل متقن.

شاهد الهدف اللاعب عبر الضغط (هنا).

احتفال جوميز لم يكن مغايرًا للعادة، لكن الاختلاف هذه المرة هو ذهابه للاحتفال أمام لاعبي فلامنجو ومدربهم خورخي خيسوس.

إذ سيقابل الهلال فريق فلامنجو يوم الثلاثاء القادم في نصف النهائي، وكان الفريق البرازيلي حاضرًا في المدرجات لمشاهدة المباراة.

اعتبر قطاع كبير من رواد منصات التواصل الاجتماعي احتفال اللاعب بمثابة تهديد صريح واستعراض لقدرات الفريق الهلالي.

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