طرق للتخلص من الماء الزائد في الجسم

يعاني العديد من الأشخاص من إحتباس الماء في الجسم، ويعرف ذلك بأنه تراكم كميات من الماء في أى جزء منه، سواء كان هذا الاحتباس في لجهاز الدوراني، أوفي الأنسجة، أو التجاويف المختلفة من الجسم، ويرجع ذلك لعدة أسباب، منها زيادة نسبة الأملاح بالجسم أو عدم شرب كميات مناسبة من الماء فيتسبب ذلك في حبس الماء الزائد بالجسم.
والجدير بالذكر أن الماء يشكل نسبته بالجسم حوالي 70% من كتلة الجسم.
ويعد احتفاظ الجسم بالماء بكميات قليلة أمرا طبيعيا وشائعا، ولا يتسبب في حدوث أى مشاكل لدى الشخص، إلا أنه من الممكن أن يشعر بوزن زائد وثقل في الجسم، وأن الملابس أصبحت ضيقة نوعا ما.
ويمكن حل هذه المشكلة بعدة طر ق بحس موقع azremedy ومنها شرب الماء، تناول الأطعمة قليل الصوديوم، وإضافة فيتامين B6 إلى النظام الغذائي، و إدخال الوتاسيوم أيضا وزيادة كمية المغنسيوم المستهلك، كما أن ممارسة الرياضة أمر ضرورى لفقدان الماء الزائد عن طريق التعرق، الإقلال من تناول الكربوهيدرات، وتناول كميات مناسبة من البروتينات.
ولقد أظهرت الأبحاث العلمية أن الكافيين له تأثير في إدرار البول بشكل خفيف، و يظهر بشكل أقوى بين الأفراد الجدد أو المحرومين من الكافيين، أما معتادو تناول الكافيين بانتظام، فإن شرب القهوة والشاي لا يؤدي إلا إلى أقل القليل من تخفيف وزن الماء بالجسم.