خليط عجيب مع القهوة يثير الجدل .. جرب واحكم بنفسك!

ميكس او خليط من القهوة والمشروبات الغازية ​يبدو أنه سيلقى نجاح كبير بعد أن اتخذته شركة كخطوة جديدة

وذلك لمنافسة شركائها في السوق العالمية.

ووفقا لسكاي نيوز، أعلنت إحدى شركات المشروبات الغازية الشهيرة، عن تفاصيل منتجها الجديد.

والمنتج عبارة عن مزيج بين الصودا وطعم القهوة، والذي من مقرر إطلاقه العام الجديد 2020، وفقا لما ذكره موقع شبكة “cnbc” الأمريكية.

ويأتي المنتج الجديد لشركة المشروبات الغازية الشهيرة بنكهتين هما: “original and vanilla”

النكهة الأصلية ونكهة خليط إضافة الفانيليا، محتويا المشروب على ضعف نسبة الكافيين الموجودة في الأساسي.

محاولة تقديم مزيج القهوة مع الصودا، كان حلم الشركات الشهيرة ولكن لم تنجح مساعيهم.

وبين عامي 1996 و2017 قدمت نكهات مختلفة في دول مختلفة دون نجاح أو استمرار أي منها.

لذلك قال تود كابلان، نائب مدير التسويق إحدى شركات المشروبات الغازية الشهير، إنهم يودون إطلاق منتجهم الجديد بطريقة صحيحة والاستفادة من التجارب السابقة.