“جسر الملك فهد” يمنح أبناء الشهداء 50% خصماً ومساراً خاصاً لإجراءات سفرهم

وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة المهندس عماد المحيسن, أن هذا القرار يأتي امتدادًا لتوجيهات قيادتي البلدين وإيمانًا بالدور الذي قام به شهداء الواجب تجاه أوطانهم، وضمن مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية المقدمة من المؤسسة إلى بعض فئات المجتمع، حيث تقدم المؤسسة خدمات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة والطلاب أضيف إليها مؤخرًا أبناء الشهداء تقديرا لجهود آبائهم من أبناء المملكتين الشقيقتين و الذين قدموا أرواحهم وفاءً لأوطانهم .