ثغرة خطيرة في إصدار أبل .. مخترقون يلاحقون الأطفال والمراهقين!

كشفت تقارير عن ثغرة أمان في الإصدار الـ13 من نظام الشغيل IOS من آبل تستهدف الأطفال والمراهقين.

الثغرة بحسب موقع سكاي نيوز، تتمثل في إمكانية اختراق حدود الاتصال Communication Limits.

وهي الخاصية التى تمكن الأهل أو البالغين من التحكم في الأشخاص الذين يمكنهم التواصل مع الأطفال عبر هواتف آيفون وآيباد.

ووفقًا لما أورده موقع “سكاي نيوز” عن شبكة “CNBC”، فإن تلك الخاصية التي تمنع الأطفال من التحدث مع الغرباء عبر تطبيقات الهاتف.

مثل فيس بوك أو الرسائل النصية، لا يتم تفعيلها ما لم يقم أحد الوالدين بإدخال رمز تعريف شخصي، وتخزين جهات الاتصال على خدمة آيكلاود.

وعندما يتلقى الأطفال رسائل من غرباء فإنه يسمح لهم تقييده وإضافة الرقم لسجل الاتصال.

وبالتالي التعرف على محتوى الرسالة، والتواصل مع هذا الشخص يمثل ثغرة.

كما يمكن للأطفال الاحتيال على تلك الخاصية، من خلال ساعة أبل الذكية المرتبطة بآيفون إن طلبوا من “سيري” مثلا إرسال رسالة أو الاتصال بأي رقم، سواء كان مدرجا في جهة الاتصال أم لا.

وتعليقا على المشكلة، نقلت “سي إن بي سي” عن أبل قولها، إن المشكلة تحدث مع الأجهزة التي اعتمدت “إعدادات غير قياسية”، وبأنها تعمل على إصلاح الخلل، وإصداره في تحديث جديد.