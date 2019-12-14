أطفال جدة يبدعون.. وتوقيع كتابي «طموح وطن» و«وليدة اللحظة»

جدة – خالد بن مرضاح

أتاح معرض جدة الدولي للكتاب لدور النشر المحلية والجهات الحكومية والأهلية والمؤلفين المشاركة بفاعلية جنباً إلى جنب مع كبريات دور النشر العربية والدولية مع مراعاة التنوع والتجديد في المحتوى المعرفي بما يلبي تطلعات ورغبات مختلف شرائح المجتمع.

وعلى مدى أيام عرضه يقدم المعرض هذا العام فعاليات ثقافية تميزه عن نسخه السابقة إضافة إلى توقيع العديد من الكتب الجديدة والمفيدة.

«وطن المجد» أوبريت لأطفال جدة

سجلت إدارة تعليم محافظة جدة حضورها في البرنامج الثقافي لمعرض جدة للكتاب، عبر أوبريت «وطن المجد ».

حيث اختلطت مشاعر الولاء والانتماء، بتقاليد صياغة الأعمال الفنية الكبرى في أوبريت «وطن المجد »، الذي صاغ خلاله أطفال جدة مشهداً إبداعياً يمثل رؤية التعليم في التوازي بإكساب الطالبات مهارات تعليمية من جهة، وتزكية روح الولاء والانتماء للوطن من جهة أخرى.

حمل الحوار المسرحي فكرة عميقة في المعنى عبر رسائل وطنية تجسدت في الولاء والتضحية وحب الوطن، وعلى صعيد التمثيل جسد الأطفال الشخصيات المكتوبة بكل تعابيرها وتفاصيلها وتغييراتها بين الحركة والإيقاع والانفعالات والحوار، معتمدين على رؤيه إخراجية التي استخدم فيها الإضاءة والمؤثرات الصوتية.

دحلان يدشن كتاب “طموح وطن ورؤية المملكة”

الدكتور عبدالله بن صادق دحلان رئيس مجلس الأمناء بجامعة الأعمال والتكنولوجيا، وقع كتابه الجديد بعنوان “طموح وطن: رؤية المملكة العربية السعودية 2030: قراءة وصفية تحليلية ” أمس الأول ضمن فعاليات المعرض.

ويكشف الدكتور دحلان بين ثنايا كتابه، عن مدى الجهد المبذول والبرامج النوعية والخطط والاستراتيجيات وكذلك العراقيل والمشكلات التي واجهتها تلك الخطط والبرامج والمشروعات وماتم بذله لتجاوزها ولضمان سيرها بالمستوى المطلوب وفي الوقت المحدد.

وأوضح الكتاب، الصادر عن جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة، بالتعاون مع المركز العربي السويسري في جنيف، بالأرقام والشواهد والأدلة والإحصاءات أين وصلت المملكة في جميع المجالات، والتطور الذي تشهده والمستويات المتقدمة التي حققتها عالمياً.

كما يشكل الكتاب مصدراً نوعياً مختلفاً، بعد أن تضمن الحديث عن جميع القطاعات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة بتوثيق علمي يكشف للعالم أين وصلت السعودية، وما هي وجهتها والمحطة التي تود الوصول إليها في 2030.

وقدم الدكتور دحلان في كتابه للباحث والمؤرخ ومختلف الدارسين والطلاب مرجعاً واحداً حمل عنوان ” كتاب طموح وطن” يسهل وصولهم إلى معلومات موثقة في جميع المجالات والقطاعات والوزارات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.

الكاتبة هوازن توقع “وليدة اللحظة”

بحضور نخبة من المثقفين وزوار المعرض، وقعت هوازن أحمد مرزا، كتابها” وليدة اللحظة”؛ حيث جمعت الكاتبة مراحل حياتها وعواطفها ومشاعرها تجاه الكون والناس في موضوعات متفرقة. كل موضوع يبرز شيئا من ذاتها في قالب أدبي بعيد عن التحيز، تطرحه بموضوعية. الموضوعات تحمل في طياتها شعورها بالكون ونسماته كالبحر والليل والألوان والورد والكلمات والشعر. وتصف بعض المشاعر كالخوف والوهم والظلم والتسامح وتظهر ملامح الأمومة والأبوة في قالب ممزوج بالكتابة النثرية وبعض الخواطر.