لهذا السبب .. غرامة مالية كبيرة على راكبي الحمير في اليونان!

في إجراء غريب ومثير للجدل في الوقت نفسه، فرضت السلطات في اليونان غرامة على ثقيلي الوزن الذين سيركبون الحمير أثناء زيارتهم للأراضي والجزر اليونانية.

وبحسب سكاي نيوز، سيتم تغريم أصحاب الوزن العالي بمبلغ قد يصل إلى 25 ألف جنيه إسترليني.

وتنتشر ظاهرة ركوب الحمير في الجولات السياحية ببعض الجزر اليونانية، مثل جزيرة “سانتوريني”.

لكن السلطات اليونانية كانت قد بدأت في اتخاذ عدد من الخطوات الصارمة لمواجهة إساءة معاملة الحمير وتعريضها للظروف القاسية

من بينها قانون يجرم ركوب الأشخاص الذين يزيد وزنهم عن 100 كيلوجرام للحمير، بحسب ما نشره موقع “LAD Bible” الإلكتروني.

وجرى سن القانون العام الماضي، بعد انتشار صور وفيديوهات لسائحين ثقيلي الوزن يركبون الحمير في جولاتهم السياحية

وإجبار تلك الحمير على صعود طرق منحدرة في حرارة الشمس.