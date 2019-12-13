كأس العالم للأندية: لوشيسكو والشلهوب يرفعان راية التحدي

أدلى مدرب فريق الهلال رازفان لوشيسكو بتصريحات صحفية قبيل المباراة الافتتاحية للزعيم بمونديال الأندية غدًا السبت.

ويلعب الهلال ضد الترجي بطل إفريقيا في استهلال مشوار الفريقين بالبطولة على أرضية ملعب جاسم بن حمد.

تنطلق المباراة في تمام الخامسة بصافرة تحكيمية من التشيلي روبيرتو توبار

وقال المدرب الروماني في المؤتمر الصحفي للمباراة، إن موقعة الترجي ستمثل أهمية قصوى للفريق فهي بحسب نظره “نكون أو لا نكون”.

“هي المباراة الأهم لفريقنا في كأس العالم للأندية، مباراة بمثابة النهائي حيث نكون أو لا نكون”.. هكذا بدأ لوشيسكو حديثه.

وأكمل “نعرف فريق الترجي ونعي أنه جيد في الشق البدني، ولديهم خبرات وثقة كبيرة بأنفسهم”.

وأضاف “تشكيلة الهلال تضم العديد ممن وصلوا إلى نهائي أبطال آسيا 2014 و2017، لذا الفريق بات متشبعًا بالخبرات وفاز بالبطولة هذا الموسم”.

بينما اتفق محمد الشلهوب مع مدربه وقال: “مواجهة الترجي هي الخطوة الأهم لنا في كأس العالم للأندية”.

“نحن سعداء بالوجود هنا في كأس العالم للأندية، نؤمن أن مكاننا الطبيعي هنا في مثل هذه البطولات”.

“الهلال فريق كبير ونحن ندرك حجم المشاركة في هذا المحفل العالمي، نعد الجماهير بتقديم أفضل صورة ممكنة”.

عن مواجهة الفرق التونسية.. “الفرق التونسية دائمًا قوية واتذكر مواجهاتي ضدهم، حتى على مستوى المنتخبات الوطنية”.

فيما اختتم عن المدرب السابق للفريق، خورخي خيسوس.. “من المدربين الذين أثروا كثيرًا في الهلال، نحن نحترمه ونشكره”.