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ريما بنت بندر تزور القاعدة الجوية البحرية في بينساكولا

صحيفة البلادaccess_time16 / ربيع الآخر / 1441 هـ      13 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

زارت سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود، القاعدة بنساكولا الجوية البحرية في فلوريدا (الخميس) لتقديم خالص تعازيها في ضحايا حادثة إطلاق النار التي وقعت الأسبوع الماضي.

وأكدت السفيرة ريما خلال لقائها مع قيادة القاعدة حرص المملكة على تعزيز التعاون الكامل مع السلطات الأمريكية في التحقيق في العمل الشنيع، وجددت إدانتها لهذا الهجوم المأساوي.

وأكدت السفيرة أنها ستواصل اهتمامها بالقضية، وتقديم أي مساعدة ممكنة لتسريع التحقيق حول الحادث المأساوي.

صحيفة البلاد

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