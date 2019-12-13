ريما بنت بندر تزور القاعدة الجوية البحرية في بينساكولا

البلاد : متابعات

زارت سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود، القاعدة بنساكولا الجوية البحرية في فلوريدا (الخميس) لتقديم خالص تعازيها في ضحايا حادثة إطلاق النار التي وقعت الأسبوع الماضي.

وأكدت السفيرة ريما خلال لقائها مع قيادة القاعدة حرص المملكة على تعزيز التعاون الكامل مع السلطات الأمريكية في التحقيق في العمل الشنيع، وجددت إدانتها لهذا الهجوم المأساوي.

وأكدت السفيرة أنها ستواصل اهتمامها بالقضية، وتقديم أي مساعدة ممكنة لتسريع التحقيق حول الحادث المأساوي.