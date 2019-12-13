“التعليم” تحقق في اعتداء طالب على زميله بمدرسة في مكة

البلاد : متابعات

وجه الدكتور عبد الرحمن العاصمي نائب وزير التعليم بتشكيل لجنة تحقيق في الاعتداء والتصوير وفق الإجراءات النظامية والتربوية إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لطالب بمدرسة في مكة المكرمة يعتدي على زميله.

وقالت ابتسام الشهري المتحدثة باسم وزارة التعليم في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” تنص على “إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لطالب بمدرسة في مكة المكرمة يعتدي على زميله، فقد وجه نائب وزير التعليم بتشكيل لجنة تحقيق في الاعتداء والتصوير وفق الإجراءات النظامية والتربوية”، مؤكدة على متابعة وزير التعليم وتشكيله الأسبوع الماضي لجنة للحد من أي مظاهر للعنف والتنمر بالمدارس.