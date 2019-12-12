70 رامياً يشاركون في بطولة المملكة الختامية للسهام

انطلقت أمس بطولة المملكة الختامية للسهام لجميع الفئات بمشاركة 70 رامياً على ميدان السهام بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض وتستمر منافساتها حتى يوم السبت المقبل.

فيما سيكون اليوم موعد إقامة النهائيات للفئتين, بينما تبدأ غداً منافسات 30م للكبار و 30م لأقل من 17 عاما و كذلك منافسات 25م لأقل من 15 عاما .