70 رامياً يشاركون في بطولة المملكة الختامية للسهام

الرياضة70 رامياً يشاركون في بطولة المملكة الختامية للسهام صحيفة البلادaccess_time15 / ربيع الآخر / 1441 هـ 12 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد : متابعات انطلقت أمس بطولة المملكة الختامية للسهام لجميع الفئات بمشاركة 70 رامياً على ميدان السهام بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض وتستمر منافساتها حتى يوم السبت المقبل. ودشن رماة القوس الأولمبي وقوس البكرة البطولة بالإحماء الرسمي قبل أن تبدأ عملية تسجيل النتائج فيما سيكون اليوم موعد إقامة النهائيات للفئتين, بينما تبدأ غداً منافسات 30م للكبار و 30م لأقل من 17 عاما و كذلك منافسات 25م لأقل من 15 عاما . من جهة أخرى عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام اجتماعه الدوري بمقر الاتحاد برئاسة بندر السفير رئيس مجلس الإدارة و ناقش أعضاء المجلس الميزانية المقترحة للموسم القادم 2020 وكذلك مراجعة الجدول الزمني المقترح للمشاركات الخارجية و البطولات المحلية . مرتبط