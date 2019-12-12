يوتيوب 2020.. تعديلات جديدة وغرامات

نرمين عباس

أعلن يوتيوب مؤخرًا، إجراء تعديلات رسمية في طريقة تعامله مع محتوى الفيديو المعروض للأطفال على نظامه الأساسي

وبموجب قانون حماية الطفل يحظر على المواقع الإلكتروينة جمع المعلومات الشخصية من المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً دون إذن صريح من والديهم أو أولياء أمورهم

ومن أجل الامتثال للقانون، يطلب يوتيوب الآن وضع علامة على جميع مقاطع الفيديو الخاصة بك على أنها مصنوعة للأطفال أم لا

وطرح النظام الأساسي لليوتيوب، إعداداً يتيح لك معرفة ما إذا كانت مقاطع الفيديو الخاصة بك مخصصة للأطفال أم لا

ويستخدم يوتيوب أنظمة التعليم الآلي للمساعدة على العثور على محتوى مخصص للأطفال بشكل واضح

وبموجب COPPA، يحق لـ FTC المطالبة بحوالي 42000 دولار لكل مقطع فيديو مخالف، إذا كانت قناتك بأكملها مؤلفة من محتوى يستهدف الأطفال، فسيتم فرض غرامة مالية كبيرة عليه

وصرح يوتيوب بأنه عند تحديد ما إذا كان محتوى الفيديو الخاص بك يستهدف الأطفال أم لا، ضع في اعتبارك ما يلي:

ما هو موضوع الفيديو الخاص بك؟ هل الأطفال هم جمهورك المقصود للفيديو؟

هل الفيديو يتضمن ممثلين أو نماذج تابعة؟

هل الفيديو يتضمن شخصيات أو مشاهير أو ألعاباً تجذب الأطفال، بما في ذلك شخصيات متحركة أو شخصيات كرتونية؟.

هل لغة الفيديو مخصصة للأطفال؟ هل الفيديو يتضمن أنشطة تروق للأطفال؟.

هل الفيديو يحتوي على أغانٍ أو قصص أو قصائد تجذب الأطفال؟.

·كم عمر الطفل وفق القواعد الجديدة؟

في الولايات المتحدة، أي شخص يقل عمره عن 13 عاماً.

إذا قمت بتعيين المحتوى الخاص بك على أنه مصنوع للأطفال فما معنى ذلك لقناتي؟

أكد يوتيوب أنه إذا كان محتوى الفيديو الخاص بك مخصصاً للأطفال

فإن النظام الأساسي لديه الآن يسعى إلى البدء في الحد من البيانات التي يجمعها عن هؤلاء المشاهدين، كما سيؤدي أيضاً إلى إزالة الميزات بما في ذلك:

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الإعلانات المخصصة (لذلك قد يشهد بعض المبدعين انخفاضاً في الإيرادات).

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