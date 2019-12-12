مؤتمر الشبكات الذكية يناقش تعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة

البلاد : متابعات

دشن الدكتور خالد بن صالح السلطان رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بفندق الريتزكارلتون بجدة المؤتمر السعودي للشبكات الذكية 2019 تحت شعار (نحو شبكات المستقبل).

وأوضح في كلمته خلال حفل الافتتاح أن المؤتمر على مدار دوراته الثمانية السابقة كان له السبق في توفير الكثير من الحلول والتقنيات؛ لتطوير الشبكات الكهربائية الذكية في المملكة وفي العديد من الدول، لما يقدمه من أبحاث علمية متقدمة وموثوقة، ساهمت في إحداث نهضة واضحة في هذا المجال، ليصبح واحدًا من المؤتمرات العلمية المهمة في العالم، وأضحى واحدًا من أبرز الأحداث التي يحرص على حضورها الخبراء والمهتمين بهذا المجال، ويضعونها على أجندة أعمالهم السنوية.

ولفت إلى أن المؤتمر سيناقش العديد من الأفكار والأبحاث العلمية حول العلاقة ما بين الشبكات الذكية والطاقة المتجددة، التي تتيح لنا ضمان استمرارية تدفق الخدمات الكهربائية للمشتركين في حال حدوث أي مشكلات، إضافة إلى تعظيم الاستفادة القصوى من مصادر الطاقة المتجددة وإنتاجها من خلال الاستخدام الأمثل لشبكة النقل الذكية، وسيمنح الأفراد أيضا الفرصة لشراء وبيع الطاقة من خلال مصادر إنتاج الطاقة المتجددة في الأسواق المحلية مباشرة، وهو ما ويوفر للجميع الفرصة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة والإقلال من معدلات التلوث البيئي وخفض تكاليف الإنتاج والنقل.

وقال إن رؤية المملكة (2030) تتضمن العديد من المبادرات، التي تعمل على جعل المملكة مركزًا إقليميًا للطاقة الكهربائية.

من جانبه قال فهد السديري الرئيس التنفيذي لـ”السعودية للكهرباء” إن خدمات الشركة تغطي كل أرجاء الوطن، وتعمل جاهدة على استخدام وسائل وتقنيات متقدمة، خاصة ما يتعلق بتطوير خدمات المشتركين التي قطعت فيها شوطاً كبيراً خلال العامين الماضيين، بالتوازي مع الجهود المبذولة لتحسين كفاءة إنتاج الطاقة الكهربائية واستغلال مصادرها النظيفة والمتجددة.

وأوضح السديري أن الشركة ومن خلال خطتها الاستراتيجية تعمل على استقطاب وتوطين التقنيات الحديثة في مجال الصناعات الكهربائية والشبكات الذكية وأتمتة شبكاتِ التوزيعِ، وإنشاء ثمان مراكز تحكم وطنية في المدن الرئيسية لمراقبة كامل شبكات التوزيع في المملكة، بهدف تطبيق النظام في جميع مدن المملكة بحلول عام 2025، مما سيسهم في تقليل الفاقد وتقليل نسبة الانقطاعات الكهربائية وتحسين صيانة الشبكات والكفاءة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للمياه المهندس محمد الموكلي ان الشركة قامت بتطوير وإصدار لائحة المواصفات القياسية للادوات المرشدة وإصدار بطاقة كفاءة ترشيد الاستهلاك من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مما ساهم في توفير الأدوات المرشدة في الأسواق ولفت ان الشركة استكملت منظومتها الرقمية من خلال ربط العداد الذكي بالعميل وتحسين التواصل معه وتفعيل الخدمات الذكية.

وتم توقيع اتفاقية بين شركة عناية للطاقة وشركة ليل يانق الصينية في دعم التوسع في صناعة العدادات الإلكترونية وأنظمتها وتأسيس أول مركز متخصص في اختبارات العدادات الإلكترونية.