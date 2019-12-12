كاوست تطلق أول حافلتين ذاتيتي القيادة

جدة – عبد الهادي المالكي

دشنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) حافلتين ذاتيتي القيادة في حرمها الجامعي، لتكون كاوست السبّاقة في تبنّي المركبات الذكية في المملكة. تتعاون كاوست مع شركتين رائدتين في تقنية التنقل ذاتي القيادة والتصنيع المتقدم، وهما شركة “لوكال موتورز إندستريز” (Local Motors) وشركة “إيزيمايل” (EasyMile) وفي جانب التشغيل مع الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو).

يأتي إطلاق هذا المشروع الجديد ليرسّخ مكانة كاوست كرائد في تبني المواصلات المستقبليّة الصديقة للبيئة، ودعم بحوث التنقل، وليضعها في مقدّمة المدن الذكية في المنطقة.

تأتي هذه الخطوة تجسيداً للرؤى والأهداف المشتركة لدى الجامعة والشركتين والمتمثلة في تحقيق التقدم الرياديّ في ميادين العلم والتقنية.

وقال توني تشان، رئيس كاوست “تعد جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية مختبراً حيّاً للتحول الرقمي. ونحن نفخر بكوننا مركزاً رائداً في المنطقة لتطوير وتبنّي التقنية المتقدمة” لافتا إلى “إن اعتماد تقنية المركبات ذاتية القيادة يؤكد على متانة قاعدة أبحاثنا في مجال الذكاء الاصطناعي، وكذلك على مرونة مجتمع حرمنا الجامعي، ما يجعل من كاوست الشريك المثاليّ لإجراء دراسة أوّلية لتجربة المدن الذكية في المملكة، وسبل تبنّيها واستعراض التجاوب معها”.

سيمكن تنفيذ المشروع في حرم كاوست الجامعي الطلبة والباحثين من العمل جنباً إلى جنب مع الشركتين المنتجتين على تطوير وإدخال تقنيات جديدة في بيئة خاضعة للرقابة، وجمع بيانات الأداء بما في ذلك أداء المركبات، ومعدلات الاستخدام، وتجربة المستخدم.

يقول فيكرانت آغاروال، رئيس شركة لوكال موتورز إندستريز: “تمتلك المملكة العربية السعودية إمكانات هائلة لسوق الحافلات ذاتية القيادة، ليس فقط بالنسبة لنشر المركبات، ولكن أيضًا لنمو وتحسين إمكانياتها. نحن متحمسون لنشر الحافلة “أولي” (Olli) في كاوست لتعزيز عملية التصنيع الرقمية الفريدة من خلال الاتصال والتخصيص والسلامة مع المساهمة في فرص بحثية بالجامعة”.

ستعمل الشركة السعودية للنقل العام (سابتكو)، الشريك الاستراتيجي لكاوست على تشغيل الحافلة الذكية وإدارة العمليات من خلال موظفين سعوديين مؤهلين.