البلاد – نيفين عباس

للمطبخ السورى العديد من الوصفات المميزة لعل أشهرها طبق الشاورما السورى والذى يعشقه الملايين حول العالم

نقدم لكم طريقة عمل شاورما الدجاج السورية لتنوعى من أطباق سفرتك

المقادير اللازمة لعمل شاورما الدجاج السورية

صدور دجاج مقطعة ومنظفة

للتتبيل

عصير 2 حبة ليمون

ملح كمية بحسب الرغبة

فلفل إسود كمية بحسب الرغبة

كوب روب أو زبادى

ملعقة صغيرة من السماق

نصف ملعقة صغيرة من الهيل الناعم

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة

ملعقة كبيرة من بودرة الثوم

ملعقة كبيرة من بودرة البصل

نصف كوب من زيت الزيتون

2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض أو عسل النحل الأبيض

ملعقة كبيرة من بهارات الدجاج

للتقديم

خبز صاج أو نوع خبز مفضل

بقدونس مفروم

مخلل

صلصة الثومية

بطاطا مقلية

طريقة عمل شاورما الدجاج السورية

فى وعاء عميق

يضاف الدجاج

تضاف له جميع مقادير التتبيل ويقلب جيداً حتى يتجانس الخليط

يترك ليلة كاملة أو 12 ساعة على الأقل

فى مقلاة حارة

يوضع الدجاج على دفعات وليس دفعة واحدة

يقلب جيداً حتى يصبح ذهبى اللون

أو من الممكن وضعه فى الفرن الساخن حتى تمام النضج

يقلب البقدونس مع الشاورما

نحضر الخبز

ثم يدهن بصلصة الثوم

يضاف له قليل من الشاورما

ثم قليل من المخلل

ثم قليل من البطاطا المقلية

يلف ويغلق جيداً

ثم يوضع على الجريل حتى يتحمص

يقطع ويقدم ساخن مع الإضافات المفضلة