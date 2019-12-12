طريقة عمل الجمبري المشوي بطريقة المطاعم المصرية

البلاد – نيفين عباس

للمطبخ المصرى العديد من الوصفات المميزة الشهيرة التى يفضلها الكثيرين حول العالم

ولعل الأطباق البحرية تتميز بها مصر لأنها تعتمد فى أغلب أطباقها الرئيسية على الأسماك والمأكولات البحرية

نقدم لكم طريقة عمل الجمبرى المشوى بطريقة المطاعم المصرية والذى يقدم عادة فى المحافظات الساحلية لمصر كالأسكندرية

المقادير اللازمة لعمل الجمبرى المشوى

جمبرى كبير الحجم ( روبيان – قريدس ) منظف ومغسول

10 فصوص من الثوم

قليل من البقدونس

حبة من الفلفل الأخضر الحار

ملح كمية بحسب الرغبة

فلفل إسود كمية بحسب الرغبة

ملعقة كبيرة من الكمون الناعم

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة

2 حبة ليمون

نصف كوب زيت

2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض

طريقة عمل الجمبرى المشوى

يفرم الثوم مع الفلفل والبقدونس

يضاف لهم الملح والفلفل والكمون والكزبرة وعصير الليمون والزيت والخل ويقلب جميع المقادير جيداً حتى تتجانس

نحضر الجمبرى

ثم يحشى بالخليط من الظهر ويقلب داخله جيداً حتى يتشرب التتبيلة كاملة

يشوى فى مقلاة أو على الشواية أو بالفرن بحسب الرغبة حتى تمام النضج

يقدم ساخن مع الإضافات المفضلة بحسب الرغبة