وصفات رأس السنة | طريقة عمل البافلوفا الأمريكية

البلاد – نيفين عباس

البافلوفا هى حلوى شهيرة فى المطابخ الغربية، سميت بإسم راقصة الباليه الروسية الشهيرة بافلوفا

وهى عبارة عن حلوى مصنوعة من بياض البيض والسكر وتتميز بشكل مموج وطبقة رقيقة من الداخل

نقدم لكم اليوم طريقة عمل البافلوفا بالطريقة الأمريكية الشهيرة

المقادير اللازمة لعمل البافلوفا الأمريكية

4 حبات من بياض البيض

¼ 1 كوب من السكر الأبيض

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

2 ملعقة صغيرة من نشاء الذرة

كريمة مخفوقة كمية بحسب الرغبة

فواكه بحسب الرغبة للتزيين

طريقة عمل البافلوفا الأمريكية

فى البداية، نقوم بتسخين الفرن لدرجة حرارة 300

فى وعاء، نقوم بخفق بياض البيض 3 دقائق

يضاف له السكر بالتدريج، ويخفق جيداً حتى يتكاثف ويتماسك

تضاف الفانيليا وعصير الليمون ونشاء الذرة للمزيج ويخفق مدة دقيقة أخرى

فى صينية مسطحة، نضع قطعة من ورق الزبدة

يوضع مزيج البافلوفا على شكل دائرة

ثم يخفق الفرن لدرجة حرارة 150

ثم توضع الصينية مدة 45-60 دقيقة

تخرج وتترك لتبرد

ثم تفرد طبقة كثيفة من الكريمة عليها وتزين بالفواكه

ومن الممكن إضافة سكر بودرة لها