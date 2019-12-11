وزير التعليم يكرّم الفائزين بجائزة تحدي القراءة

الرياض : واس

أكد معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على أهمية تبني القراءة كممارسة وثقافة مستمرة داخل المدرسة وبين الطلاب والطالبات، وأهمية القراءة في ترسيخ المعرفة واكتساب مهارات التفكير والتعبير والكتابة، منوهاً بمشاركة الأسرة في دعم أبنائها للقراءة، وتحفيزهم على المعرفة، والبحث والإطلاع.

جاء ذلك خلال تكريم معاليه بمقر الوزارة بالرياض اليوم الفائزين بجائزة تحدي القراءة العربي لعام 2019، إذ حققت مدرسة الإمام النووي في ينبع المركز الأول في المسابقة، بحضور قائد المدرسة أحمد عسيري، كما حققت الطالبة جمانة المالكي المركز الثاني على المستوى العربي في تحدي القراءة.

وقال وزير التعليم: إن الهدف ليس الحصول على الجائزة، بقدر ماهو ترسيخ ثقافة القراءة بين الطلاب والطالبات في بيئات تعليمية مناسبة؛ مما أثمر عن حصول أبنائنا وبناتنا على مراكز متقدمة، وتحقيقهم التفوق في جميع مراحل المسابقة، نظير ماقدم لهم من تهيئة وتدريب مستمرين مع معلميهم، موضحاً أن هذه المنجزات الوطنية تضاف إلى سجل المملكة الحافل في المسابقات العلمية والتعليمية، واهتمام القيادة الرشيدة -أعزها الله- بأبنائها وبناتها في جميع مشاركاتهم الدولية على مختلف المستويات، مؤكداً دعم الوزارة لكل المشاركين في المسابقات المحلية والدولية و تقديم العون لهم من خلال التدريب و التطوير.

وقدّم الدكتور آل الشيخ شكره للقائمين على جائزة تحدي القراءة العربي؛ نظير الجهود التي قدموها لترسيخ ثقافة القراءة في الوطن العربي، وتخريج جيل قادر على القراءة والبحث عن المعرفة.

حضر التكريم معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، ووكيل التعليم العام بالوزارة الدكتور محمد بن سعود المقبل، وعددا من المسؤولين بالوزارة .