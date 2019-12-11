وزارة العدل تطلق معرض الثقافة العدلية في الطائف

الرياض : واس

أعلنت وزارة العدل إطلاق معرض الثقافة العدلية “معرفة وإثراء” في محافظة الطائف لمدة ثلاثة أيام بدءاً من الغد وحتى السبت المقبل، من الساعة الرابعة حتى العاشرة مساء, في “جوري مول”.

ويهدف المعرض إلى توعية المرأة بحقوقها القانونية والعدلية، وتمكينها من الاستفادة من الخدمات والإجراءات العدلية وإيضاح سهولتها وكفاءتها، إضافة إلى الوعي بآليات عمل المنظومة العدلية.

ويأتي المعرض في إطار مبادرة “إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية”، إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني.

ويشتمل المعرض على مجموعة من الأركان منها ركن المعرفة الذي يقدم الاستشارات المتخصصة في الأحوال الشخصية، وركن الأنظمة، لعرض تفاصيل الأنظمة للمرأة بطريقة مبسطة وواضحة، بالإضافة إلى وجود مترجم للصم للإجابة عن استفسارات الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

ويتضمن المعرض ركنًا خاصًا بالمبادرات العدلية التي تهم المستفيدين وتلامس احتياجاتهم بطريقة إبداعية مثل (صندوق النفقة، شمل، المصالحة)، إلى جانب ركن ناجز، الذي يستعرض النقلة النوعية الإلكترونية في الخدمات العدلية والقضائية، إضافة إلى ركن الطفل، الذي يهتم بالطفل من خلال توعيته بحقوقه القانونية.

ويتواجد في المعرض عدد من موظفات وزارة العدل المختصات في الشريعة والقانون والاجتماع والتقنية والاتصال والإدارة، حيث يقمن باستقبال الزائرات ويعرفن بالإجراءات والأنظمة المعمول بها في قطاع العدالة لتمكين المرأة من حقوقها الشرعية والقانونية دون أي عوائق، كما تربط الموظفات زائرات المعرض بالمنصات العدلية التي توفر العديد من الخدمات الإلكترونية والإرشادية للمستفيدات.

يذكر أن المعرض شهد إقبالاً كبيراً في النسخ السابقة، التي أقيمت في جامعة الملك سعود “مدينة الطالبات”، وجامعة الأميرة نورة، والرياض بارك وغرناطة مول بالرياض، إضافة إلى القصيم، وجدة، والظهران، والمدينة المنورة، ووصل إجمالي المستفيدات من تلك المعارض إلى أكثر من 200 ألف مستفيدة.