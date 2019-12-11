قطار الحرمين السريع يسأنف رحلاته

جدة : البلاد

أعلنت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع ، عن استئناف رحلاتها، وذلك بعد جاهزيته للتشغيل، ونجاحها في تجهيز محطة القطار في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد.

وأشار مدير عام قطار الحرمين السريع للتشغيل والصيانة المهندس ريان الحربي، إلى أن القطارعاود نشاطه لخدمة المسافرين ما بين محطات المدينة المنورة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، ومحطة القطار في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة.

وقال الحربي: “إن محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديدة، ستخدم سكان محافظة جدة في الفترة الحالية”، مؤكداً على استمرار العمل في محطة السليمانية بجدة لحين إعادة تأهيلها للخدمة.

وأضاف: “محطة قطار المطار تستطيع تسيير رحلة كل 10 دقائق في أوقات الذروة، بفضل وجود 6 أرصفة يبلغ طول الرصيف الواحد منها 519 مترًا، وهو قادر على استيعاب قطارين مزدوجين بسعة 832 راكبًا لكل رحلة مزدوجة، ما يرفع طاقة المحطة الاستيعابية إلى 20 مليون مسافر سنويًا، كما أتيح للراغبين بالسفر عبر القطار إمكانية حجز التذاكر من خلال قنوات الحجز المعروفة بما فيها الموقع الإلكتروني وتطبيق الحجوزات”.

وتمتد محطة قطار مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديدة على مساحة 12 ألف متر مربع، وتضم صالتين لدرجة الأعمال وكبار الشخصيات، ويعمل على إدارتها كوادر سعودية مؤهلة ممن تم تدريبهم وفق أحدث معايير الأمن والسلامة العالمية.