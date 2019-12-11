ضبط 8 مخالفات على منشأت بيطرية في جدة

جدة- ياسر بن يوسف

ضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة خلال حملات رقابية على المنشآت البيطرية بجدة 8 مخالفات لنظام مزاولة المهن الطبية والبيطرية .

وأفاد مدير الفرع المهندس سعيد بن جار الله الغامدي ، أن المخالفات تمثلت في (عمل منشأة بدون ترخيص، ومزاولة مهنة الطب البيطري بدون ترخيص ، ووجود أدوية بيطرية مجهولة المصدر، ووجود أدوية مستعملة (البيع بالرجعة) والقيام بالكشف للمحلات المرضية أمام المنشأة، و تخزين الأدوية البيطرية مخالف لاشتراطات التخزين .)

أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي ، إن هناك حملات مرورية ورقابية مكثفة على المنشأت البيطرية حيث قام مراقبي المنشأت البيطرية بمكتب وزارة البيئة والمياه و الزراعة بمحافظة جدة بعدة جولات رقابية وتفتيشيه على عدد من المنشأت البيطرية في نطاق خدمات المكتب لمحافظة جدة

وذلك لمتابعة الاعمال وسير العمل بالمنشأت البيطرية والتحقق من تراخيصها والعاملين بها ومزاولة عملها حسب الانظمةوالتعليمات بهذا الشأن .

وقال الغامدي ، إنه تم تحرير محاضر مخالفات لتطبيق النظام بحق تلك النشآت ، وناشد المواطنين والمقيمين الابلاغ عن أي مخالفات .