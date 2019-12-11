سوق الأسهم يغلق مرتفعاً.. و”أرامكو” الأكثر ارتفاعاً ونشاطاً

البلاد : واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 67.30 نقطة ليقفل عند مستوى 8133.72 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 175 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 150 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 139 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 45 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والمملكة، واللجين، وأسمنت حائل، وأسمنت الشرقية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات دار الأركان، ومجموعة صافولا، والمراكز، وبي سي آي، والأسماك، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 2.32%.

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ودار الأركان، وجدوى ريت السعودية، والإنماء، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، ودار الأركان وسابك، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 131.64 نقطة ليقفل عند مستوى 6313.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 150 ألف سهم تقاسمتها 870 صفقة.