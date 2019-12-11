تعاون بين “الضيافة السويسرية” وأكاديمية زادك لفنون الطهي

جدة- البلاد

وقعت شركة الضيافة السويسرية اتفاقية تعاون مع الأكاديمية السعودية لفن الطهي (زادك) يمثلهما الرئيس التنفيذي للشركة سلمان قاسم، ورئيسة مجلس الإدارة بالأكاديمية رانيا المعلا، وذلك خلال الافتتاح الرسمي للأكاديمية بحضور من الرئيس الفخري أمير منطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، وذلك بهدف تغطية الاحتياج المتنامي للمشاريع السياحية والترفيهية المنبثقة من رؤية المملكة 2030.

وقال قاسم إن المشاريع الترفيهية الضخمة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بإنعاش السياحة والاعتزاز بالتراث المحلي، وهنا تبرز أهمية تعاوننا مع أكاديمة زادك فمعاً سنسعى للارتقاء بمؤهلات الطهاة السعوديين وتأهيلهم للعمل في هذه المشاريع الضخمة وفي مواسم المملكة المختلفة أيضاً لتقديم الخدمات المميزة التي تعكس أصالة الضيافة السعودية ومهارة فن المطبخ السعودي بأساليب ومعايير عالمية”.

كما أعربت رانيا المعلا عن سعادتها بهذا التعاون في تأهيل الكوادر الوطنية في قطاع السياحة والضيافة لتمكين الشباب والشابات السعوديين في احتراف فنون الطهي في كل مجالاته وذلك بأعلى المعايير العالمية عن طريق الالتحاق ببرنامج دبلوم فنون الطهي للدراسة ومن ثم إكمال دراستهم الجامعية للحصول على شهادة البكالوريوس من أكاديمية فنون الطهي بسويسرا.

يُذكر أن شركة الضيافة السويسرية لها إسهامات عديدة في إثراء القطاع التعليمي المتخصص بالضيافة والسياحة عبر شراكاتها المتعددة مع الجهات التدريبية الرائدة بالمملكة والجامعات السويسرية العريقة المتخصصة في المجال، كما تعد الوكيل الرسمي والوحيد للمنظمة الأمريكية للفنادق والإقامة وجمعية المطاعم الأمريكية، بينما تعد أكاديمية زادك أول أكاديمية سعودية متخصصة في فنون الطهي بالمملكة التي تعمل جاهدة كأداة للتحول فى قطاع الأغذية من خلال برامجها الأكاديمية في كافة فنون الطهي.