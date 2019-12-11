بعد نجاح “ممالك النار” منتج المسلسل يعد بعمل درامي جديد

بعد النجاح الذي حققه المسلسل التاريخي “ممالك النار” كشف الإعلامي ياسر حارب منتج المسلسل، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر قائلا: ” بعد الحلقة الأخيرة لمسلسل ممالك النار وهذا التفاعل الهائل من الجمهور، الشكر لله أولا ثم لكل من عمل في المشروع لأكثر من عام ونصف”.
وتابع: “أبشركم أننا نعمل حاليا على مسلسل ضخم جديد سيرى النور نهاية السنة القادمة، الدراما العربية ستنافس نظيراتها في العالم قريبا”.
يذكر أن مسلسل “ممالك النار” من بطولة النجم المصري والعالمي خالد النبوي والفنان محمود نصر ورشيد عساف وكندة حنا والفنانة القديرة منى واصف وعبد المنعم عمايري وعاكف نجم ، والمسلسل من إخراج المخرج الانجليزي بيتر ويبر، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، ولقد بدأ عرض المسلسل في 17 نوفمبر الماضي على جميع قنوات MBC ومن إنتاج جينوميديا للمنتج الإماراتي ياسر حارب، ووصل عدد حلقاته إلى 14 حلقة.