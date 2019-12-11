برعاية البلاد .. انطلاق المعرض والمؤتمر الدولي للتجارة الإلكترونية

الرياض ــ محمد حلمي

برعاية صحيفة «البلاد» افتتح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس منصور الشثري، صباح أمس المعرض والمؤتمر الدولي الثالث لعالم التجارة الإلكترونية والمدن الذكية، والذي تستمر فعالياته خلال الفترة من 10-12 ديسمبر الجاري بقاعة الأمير سلطان بفندق الفيصلية في العاصمة الرياض، بحضور عدد من رجال وشباب الأعمال، بالإضافة إلى نخبة من الإعلاميين العرب والأجانب.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكّد المهندس الشثري أن تنظيم المعرض والمؤتمر الدولي الثالث يأتي في ظل تغيرات إيجابية كبيرة تشهدها المملكة في مجالات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية كنتيجة طبيعية لمستهدفات رؤية المملكة 2030 ، والتي بدأنا في قطف ثمارها بتحقيق العديد من الإنجازات على صعيد تطوير البنية التحتية و تنويع مصادر الدخل القومي بالاستفادة من كافة مواردنا الاستثمارية المتاحة، مشيراً إلى أن هذا التطور الذي رافق شتى المجالات جاء مصحوباً باهتمام كبير بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بغرض تحفيز الابداع فيه من خلال استقطاب الاستثمارات، وتحفيز الشراكات المحلية والعالمية في مجالي التقنية والابتكار.

تضمن اليوم الأول للمعرض والمؤتمر الدولي الثالث العديد من الأنشطة والفعاليات، كان على رأسها جلسات العمل المستفيضة التي تمت مناقشتها بحضور العديد من المختصين والخبراء الوطنيين والعالميين، والتي تمحورت مواضيع النقاش فيها حول دور القطاعات الحكومية في رؤية 2030، وتحديات و مستقبل التحول الرقمي شبكات 5G والمدن الذكية، إضافةً إلى تطرقها للموضوعات ذات الصلة مثل إنترنت الأشياء والبيانات العملاقة، وواقع وتحديات الأمني السيبراني في المملكة، دور التجارة الإلكترونية في رؤية 2030 والتحديات التي تواجهها مستقبل المدفوعات مستقبل الخدمات اللوجستية في المملكة في ظل التحول الرقمي، إلى جانب تمكين المرأة في رؤية 2030.