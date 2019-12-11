نرمين عباس
نستعرض لكم أكثر الأفلام تحقيقاً للإيرادات في تاريخ السينما ، بحسب موقع Box Office Mojo
المركز الأول: Avengers: Endgame
إنتج عام 2019، وحقق إيرادات 2.79 مليار دولار
المركز الثاني: Avatar
إنتج عام 2009، وحقق إيرادات 2.78 مليار دولار
المركز الثالث: Titanic
إنتج عام 1997، وحقق إيرادات 2.18 مليار دولار
المركز الرابع: Star Wars: Episode VII – The Force Awakens
إنتج عام، 2015، وحقق إيرادات 2.06 مليار دولار
المركز الخامس: Avengers: Infinity War
إنتج عام 2018، وحقق إيرادات 2.04 مليار دولار
المركز السادس: Jurassic World
إنتج عام 2015، وحقق إيرادات 1.67 مليار دولار
المركز السابع: The Lion King
إنتج عام 2019، وحقق إيرادات 1.65 مليار دولار
المركز الثامن: The Avengers
إنتج عام 2012، وحقق إيرادات 1.518 مليار دولار
المركز التاسع: Furious 7
إنتج عام 2015، وحقق إيرادات 1.515 مليار دولار
المركز العاشر: Avengers: Age of Ultron
إنتج عام 2015، وحقق إيرادات 1.40 مليار دولار