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بالصور.. أكثر الأفلام إيرادات في تاريخ السينما

نرمين عباسaccess_time14 / ربيع الآخر / 1441 هـ      11 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

نستعرض لكم أكثر الأفلام تحقيقاً للإيرادات في تاريخ السينما ، بحسب موقع Box Office Mojo

المركز الأول: Avengers: Endgame

إنتج عام 2019، وحقق إيرادات  2.79 مليار دولار

المركز الثاني: Avatar

إنتج عام 2009، وحقق إيرادات 2.78 مليار دولار

المركز الثالث: Titanic

إنتج عام 1997، وحقق إيرادات 2.18 مليار دولار

المركز الرابع: Star Wars: Episode VII – The Force Awakens

إنتج عام، 2015، وحقق إيرادات 2.06 مليار دولار

المركز الخامس: Avengers: Infinity War

إنتج عام 2018، وحقق إيرادات 2.04 مليار دولار

المركز السادس: Jurassic World

إنتج عام 2015، وحقق إيرادات 1.67 مليار دولار

المركز السابع: The Lion King

إنتج عام 2019، وحقق إيرادات 1.65 مليار دولار

المركز الثامن: The Avengers

إنتج عام 2012، وحقق إيرادات 1.518 مليار دولار

المركز التاسع: Furious 7

إنتج عام 2015، وحقق إيرادات 1.515 مليار دولار

المركز العاشر: Avengers: Age of Ultron

إنتج عام 2015، وحقق إيرادات 1.40 مليار دولار

نرمين عباس

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