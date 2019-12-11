الرياضة

تُلعب المواجهات السعودية الإيرانية على أراضٍ محايدة..

النصر يختار “الأرض المحايدة” لمواجهة سيباهان الإيراني

محمد ابو الوفاaccess_time14 / ربيع الآخر / 1441 هـ      11 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق
النصر

قالت وسائل إعلام إن إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت ستتجه إلى اختيار البحرين كأرضٍ محايدة لاحتضان مباراته مع فريق سيباهان الإيراني.

وأوقعت قرعة دوري أبطال آسيا في موسمه الجديد النصر في المجموعة الرابعة رفقة سيباهان الإيراني والسد القطري وأحد المتأهلين من الدور التمهيدي.

كان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أقر عام 2016 بإقامة المواجهات السعودية الإيرانية على أراضٍ محايدة.

وسبق أن اختار النصر دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مبارياته مع ذوب أهن أصفهان العام الحالي.

بينما تشير التقارير إلى اختيار العاصمة البحرينية المنامة لاستضافة مباراة هذه النسخة والمقرر لها السادس من أبريل المقبل.

يستعد العالمي لمباراة التعاون مساء الجمعة القادمة لحساب الجولة الحادية عشرة من دوري المحترفين.

ويحتل الفريق وصافة لائحة الترتيب برصيد 20 نقطة من 10 جولات، بينما جمع الهلال الرصيد ذاته من 9 جولات فقط.

محمد ابو الوفا

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