النصر يختار “الأرض المحايدة” لمواجهة سيباهان الإيراني

قالت وسائل إعلام إن إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت ستتجه إلى اختيار البحرين كأرضٍ محايدة لاحتضان مباراته مع فريق سيباهان الإيراني.

وأوقعت قرعة دوري أبطال آسيا في موسمه الجديد النصر في المجموعة الرابعة رفقة سيباهان الإيراني والسد القطري وأحد المتأهلين من الدور التمهيدي.

قرعة #دوري_أبطال_آسيا – المجموعة الرابعة |

ـ سيباهان الإيراني

ـ السد القطري

ـ النصر السعودي

ـ المتأهل من الملحق رقم 1 — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) December 10, 2019

كان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أقر عام 2016 بإقامة المواجهات السعودية الإيرانية على أراضٍ محايدة.

وسبق أن اختار النصر دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مبارياته مع ذوب أهن أصفهان العام الحالي.

بينما تشير التقارير إلى اختيار العاصمة البحرينية المنامة لاستضافة مباراة هذه النسخة والمقرر لها السادس من أبريل المقبل.

يستعد العالمي لمباراة التعاون مساء الجمعة القادمة لحساب الجولة الحادية عشرة من دوري المحترفين.

ويحتل الفريق وصافة لائحة الترتيب برصيد 20 نقطة من 10 جولات، بينما جمع الهلال الرصيد ذاته من 9 جولات فقط.