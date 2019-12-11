الأولى

الشورى يطالب بسرعة تنفيذ برنامج المخزون الاستراتيجي للأغذية

صحيفة البلادaccess_time14 / ربيع الآخر / 1441 هـ      11 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

طالب مجلس الشورى خلال جلسته ، اليوم (الأربعاء) ، المؤسسة العامة للحبوب بسرعة تنفيذ برنامج المخزون الاستراتيجي للأغذية ونظام للإنذار المبكر.

ووجه المجلس، المؤسسة العامة للحبوب بسرعة اتخاذ إجراءات عملية وفاعلة؛ للحد من الهدر والفقد الغذائي.

وطالب المجلس، بتقديم الدعم المالي للمؤسسة العامة للحبوب؛ لتنفيذ المبادرات الواردة

في استراتيجية الأمن الغذائي، وحث الجهات الحكومية المختصة، للتعاون مع المؤسسة في ذلك.

وذكر المجلس، أنه تم توجيه الطلب للمؤسسة العامة للحبوب بالإسراع في إنشاء المرصد الوطني؛ لقياس الفقد والهدر

وإطلاق البرنامج الوطني التوعوي، لتدوير المخلفات الغذائية.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *