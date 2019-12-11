الشورى يطالب بسرعة تنفيذ برنامج المخزون الاستراتيجي للأغذية

البلاد : متابعات

طالب مجلس الشورى خلال جلسته ، اليوم (الأربعاء) ، المؤسسة العامة للحبوب بسرعة تنفيذ برنامج المخزون الاستراتيجي للأغذية ونظام للإنذار المبكر.

ووجه المجلس، المؤسسة العامة للحبوب بسرعة اتخاذ إجراءات عملية وفاعلة؛ للحد من الهدر والفقد الغذائي.

وطالب المجلس، بتقديم الدعم المالي للمؤسسة العامة للحبوب؛ لتنفيذ المبادرات الواردة

في استراتيجية الأمن الغذائي، وحث الجهات الحكومية المختصة، للتعاون مع المؤسسة في ذلك.

وذكر المجلس، أنه تم توجيه الطلب للمؤسسة العامة للحبوب بالإسراع في إنشاء المرصد الوطني؛ لقياس الفقد والهدر

وإطلاق البرنامج الوطني التوعوي، لتدوير المخلفات الغذائية.