البلاد تستضيف حوارا متخصصا مع جامعة فلوريدا

جدة- حمد مطبقاني

وقعت مؤسسة البلاد للصحافة والنشر اتفاقا مع جامعة وسط فلوريدا، إحدى اكبر الجامعات الحكومية الامريكية، لعقد جلسات حوار في مقر صحيفة البلاد بمشاركة من علماء وخبراء الجامعة واكاديميين ومختصين من المملكة خلال العام القادم 2020، وذلك انسجاما مع رؤية المملكة 2030 التي تركز في مجملها على التنمية المستدامة وسلامة وصحة المجتمع، واستخدام التقنيات والنظم الحديثة للحفاظ على البيئة وتنميتها، وتمشيا مع المكانة والقدرات الاكاديمية والعلمية التي تتمتع بها الجامعة في مجال البيئة والاستدامة.

وقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة “البلاد” الأستاذ خالد المعينا ومدير إدارة الشرق الاوسط في جامعة وسط فلوريدا الدكتور ديفيد دمكي. تتناول جلسات الحوار عددا من القضايا المهمة في مقدمتها: تطوير المدن الذكية، واستخدام الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء وتطويرها، والإنتاج المستدام للأغذية، والسياحة البيئية، والمحافظة على الشواطئ ، والبيئة الحضرية، وإدارة النظام الإيكولوجي الحساس، والمياه: قياس الكمية والنوعية وذلك استنادًا إلى النتائج والأبحاث العلمية والتجارب والتقنيات الحديثة والمتطورة.

يذكر أن الجامعة تم تأسيسها كمركز للعلوم والتكنولوجيا وكذلك بهدف دعم برنامج الفضاء التابع لناسا وكالة الفضاء الامريكية ، والذي يقع في ولاية ذات اهتمامات بيئية فريدة (الطاقة والمياه).