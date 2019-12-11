استبعاد الفرج وضم العابد بقائمة الهلال في كأس العالم للأندية

أعلن نادي الهلال بشكل رسمي استبعاد متوسط ميدان الفريق، سلمان الفرج، من القائمة المشاركة بكأس العالم للأندية بقطر.

وجاء استبعاد الفرج (30 عامًا) إثر تعرضه إلى تمزق في عضلة الفخذ خلال مشاركته مع المنتخب السعودي بخليجي 24.

وقررت إدارة الفريق منح البطاقة الشاغرة إلى اللاعب نواف العابد الذي كان قد استبعد سلفًا من القائمة.

لكنه شارك رفقة الأخضر في كأس الخليج بأربع مباريات ووصل معه إلى المشهد الختامي قبل الخسارة أمام البحرين.

بينما سيحتاج الفرج -الذي أهدر ركلة جزاء بنهائي خليجي 24- إلى راحة قد تصل إلى 4 أسابيع بحسب بيان رسمي من النادي العاصمي.

من جهته يواصل الهلال استعدادته الجدية تحسبًا لانطلاقته بالبطولة عبر ملاقاة الترجي التونسي السبت القادم.

📸 شهدت المناورة مشاركة الثلاثي الدولي "محمد كنو، نواف العابد وهتان باهبري" الذين لم يشاركوا مع المنتخب بصفة أساسية في نهائي "خليجي 24".#الهلال pic.twitter.com/bG5AlLq5YA — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) December 11, 2019