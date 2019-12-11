إجابة ستكرهها النساء .. من ينام أكثر بين المراهقين الذكور والإناث ولماذا؟

كشفت الدراسات بالفعل عن الإجابة التي تكرهها النساء على السؤال الكبير : من ينام أكثر الرجل أم المرأة كما كشفت عن السبب.

ونقل موقع سبوتنيك عن بحث بجامعة “هلسنكي” أن الحد الأدنى للنوم اللازم للحفاظ على نمط حياة صحي يختلف باختلاف الأشخاص حسب العمر والجنس والموقع الجغرافي.

وقالت “ليزا كولا” الأستاذ في جامعة “هلسنكي”: كان من المثير للاهتمام أن نجد أن إيقاع الساعة البيولوجية يتحول لاحقًا حتى في الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 20 عامًا.

وقالت إنه كان من المعروف سابقًا أن توقيت النوم يتأخر في سن المراهقة، ما تم تسليط الضوء عليه بوضوح في هذه الدراسة هو كم من الوقت يستغرق مرحلة البلوغ، وهذا ما يستمر فعلًا في سن البلوغ”.

وقد أثبت البحث الذي عكف الباحثون خلاله على مراقبة عادات النوم لأكثر من 17 ألف مراهق لمدة أسبوعين من الرجال و النساء أن الأشخاص في أوروبا وأمريكا الشمالية ينامون لفترات أطول.

بينما لوحظ قصر فترة النوم بين الآسيويين، وقد وجد أيضًا أن فترات نوم الشابات أطول من الشبان.

وأشارت كولا: إلى أن “الاختلافات الجغرافية كانت صغيرة نسبيًا ولكنها مماثلة لتلك التي تمت ملاحظتها في دراسات سابقة صغيرة الحجم، لا تختلف الحاجة إلى النوم اختلافًا كبيرًا بين الثقافات، لكن الاختلافات تنشأ من حيث الوقت المخصص للنوم”.