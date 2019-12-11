أمير الباحة يدشن الفريق الكشفي النسائي الأول بالمنطقة

الباحة : واس

دشن صاحب السمو الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم ، الفريق الكشفي النسائي الأول بالمنطقة الذي انطلق من الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني، وذلك بحضور مديرها العام مرعي بن سعد القرني.

وأكد سموه خلال اللقاء أهمية العمل الكشفي في كل المجالات خصوصاً من ناحية العمل التطوعي والإنساني وغيرها، وأهمية وجود العنصر النسائي في العمل الكشفي مباركا سموّه هذا الفريق دعما لفتيات المنطقة.

من جهته قدم مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه وتشجيعه لخدمة العمل الكشفي بين المتدربين والمتدربات في طل رعاية واهتمام القيادة الرشيدة وتحقيقا لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

حضر اللقاء وكيل إمارة المنطقة المكلف احمد بن صالح السياري.