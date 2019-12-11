أردوغان يفصل أكرادا بتركيا ويعين محافظين وضباطا بسوريا

البلاد – عمر رأفت

واصلت تركيا أردوغان مسلسل فصل رؤساء البلديات الأكراد المنتخبين في المحافظات التركية الجنوبية ذات الأغلبية الكردية، واستمرت في انتهاكها للسيادة السورية بتعيين محافظين وآلاف من ضباط وعناصر الشرطة في الأراضي التي تحتلها بسوريا.

فصلت السلطات التركية مؤخرًا 4 من رؤساء البلديات الذين تم انتخابهم في شهر مارس الماضي، ينتمون لحزب الشعوب الديمقراطي الذي تتهمه بتأييد لأكراد، واستبدلتهم برؤساء بلديات موالين للسلطة.

وتتهم الحكومة التركية حزب الشعوب الديمقراطي بالتعاطف مع حزب العمال الكردستاني المحظور، الذي يقاتل في جنوب شرق البلاد منذ أكثر من 3 عقود من أجل الحكم الذاتي.

وقد فصلت السلطات التركية العشرات من رؤساء البلديات من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، رغم أنهم منتخبين من سكان بلدياتهم، مما أفقد الحزب أغلبيته في جمعية اتحاد بلديات المنطقة الجنوبية الشرقية، حيث تم استبدال 70 من أعضاء الحزب في الجمعية بأعضاء عينتهم الحكومة، وما زال للحزب 81 مقعدًا في المجلس المؤلف من 251 عضوًا، بحسب وكالة “ميزوبوتاميا” للأنباء.

وعلى جانب آخر، ستقوم تركيا بتعيين 4000 من ضباط وأفراد الشرطة في المناطق الحضرية والريفية في رأس العين وتل الأبيض بشمال سوريا، حسبما ذكرت محافظة شانلورفا في جنوب شرق البلاد.

وسيطرت القوات التركية على المدينتين السوريتين بموجب اتفاق سوتشي الذي وقعته تركيا مع روسيا.

وأشار”إيرين” أن تركيا عينت محافظي تل أبيض ورأس العين، بينما أكد مكتبه الإعلامي أن المحافظين بدأوا بالفعل العمل، وفيما قال مصدر محلي إنهم بدأوا قبل أسبوع.

وكانت تركيا قد عينت محافظين في مدينتي جربلس والباب السوريتين، بعد سيطرة قواتها عليهما في عام 2016.